تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «عروس قليوب».. استدرجها بمكالمة هاتفية

قال عدد من جيران «عروس قليوب»، والتي جرى العثور على جثتها وبها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة في محافظة القليوبية في وقت متأخر من ليلة أمس، إن المجني عليها قُتلت يوم حفل «الحناء» الخاص بها، وكانت تستعد للاحتفال بزفافها يوم الخميس القادم، وجرى عقد قرانها الجمعة الماضية.

موضحين أن منقولاتها الزوجية نقلت منذ أيام وسط فرحة الأهل والجيران، وأنها إلى كانت بشوشة الوجه ومرحة وكانت سعيد جدا باقتراب موعد زفافها، ولكن لم يقدر لها ذلك وارتدت الكفن بدلا من فستان الفرح.

الجيران: القتيلة تلقت مكالمة هاتفية قبيل العثور على جثتها

وأكد جيران عروس قليوب، أن المجني عليها تلقت مكالمة هاتفية عبر هاتفها المحمول، وذهبت لخلف المنزل وظلت لمدة نصف ساعة، وبدأ والدها في البحث عنها حتى وجدها غارقة في دمائها وبها عدة طعنات وقد فارقت الحياة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة روايات حول الواقعة منها، أن المجنى عليها استدرجت من داخل منزلها وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفى في الحال، ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديدية في منطقة مجاورة لمنزلها، ورواية ثالثة بأنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم وهو ما تسبب في وفاتها في الحال.

تحريات أمن القليوبية: القتيلة تلقت طعنات وجرح ذبحي بالرقبة

فيما كشفت، تحريات أجهزة أمن القليوبية أن المجني عليها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي بالرقبة، كما أن المجني عليها شابة في العشرينات من عمرها وكان من المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عُثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة في محافظة القليوبية، ونقل الجثة لمستشفى قليوب العام وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وملابساتها وطريقة حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتوصل لمرتكب الواقعة.

تفاصيل بلاغ العثور علي جثة عروسة قليوب

كلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها، وسؤال أهلها وتحديد أخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.