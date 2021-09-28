طفل مصري يفوز بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا للشطرنج 2021 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طفل مصري يفوز بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا للشطرنج 2021»، جاء فيه أنّ موهبة الطفل ديفيد جورج البالغ من العمر 10 سنوات في لعبة الشطرنج، بدأت في وقت مبكر من حياته، حتى أصبح ممثلا لمصر في بطولات دولية، واستطاع أن يحصد المركز الثاني في بطولة أفريقيا للشطرنج هذا العام.

نجاح ديفيد لم يكن الأول بالحصول على مراكز متقدمة في بطولات دولية

وأوضح التقرير: «بطولة أفريقيا انطلقت يوم السادس عشر من سبتمبر، واستمرت أحداثها حتى السادس والعشرين من نفس الشهر، حتى تمكن البطل الصغير من إثبات وجوده والحصول على الميدالية الفضية تحت سن 18 سنة».

وتابع التقرير: «نجاح ديفيد لم يكن الأول في الحصول على مراكز متقدمة في البطولات الدولية، حيث حصل على بطولة أفريقيا أيضا منذ عامين، ونظرا لحبه الكبير للشطرنج منذ الصغر وتطلعه الدائم لأن يكون الأفضل وأن يحقق عدد من البطولات المحلية سواء المحلية أو العالمية، كان يتدرب يوميا من 3 إلى 4 ساعات حتى يحقق حلمه بالحصول على البطولة ويرفع اسم بلده في المحافل الدولية».

أقوى منافس واجهه هو لاعب نيجري المصنف الأول على البطولة

وقال ديفيد جورج صاحب المركز الثاني في بطولة أفريقيا للشطرنج 2021، في التقرير، إنّه استعد بقوة للبطولة التي استضافتها غانا تحت قيادة مدربه «محب أمير»، لافتًا إلى أنّ أقوى منافس واجهه هو لاعب نيجري المصنف الأول على البطولة.

وأوضح جورج، أنّه بدأ ممارسة اللعبة منذ كان في السادسة من عمره، حيث أحبها بسبب ولع والده بها: «لعبت كثيرًا على الكمبيوتر وطورت مهاراتي، وأحب لاعب الشطرنج الشهير آلان نيلسون، كما أحرص على التوفيق بين دراستي والبطولات، وتساعدني المدرسة في الحصول على إجازة أثناء المشاركة في البطولات، حيث أتدرب بين 3 ساعات إلى 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام في الأسبوع».