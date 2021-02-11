مباراة بين حسام حداد وأحمد عدلي بطل أفريقيا في الشطرنج (فيديو)

قال أحمد عدلي الحاصل على بطولة أفريقيا للشطرنج السريع يوميًا، إنّ التدريب يجب أن يتراوح بين 5 إلى 8 ساعات يوميًا إذا أراد اللاعب الوصول إلى متقدم في اللعبة، موضحًا: «ندرس كل شيء في الـ64 مربع لرقعة الشطرنج وهذا أمر في غاية الصعوبة، كما ندرس التكتيكات والاستراتيجيات الخاصة باللعبة، وأعتقد أنّه جار طباعة 12 ألف كتاب سنويًا لتطوير المهارات»، وأعرب أيضًا عن سعادته بالتتويج بالبطولة، رغم أنّه فاز بها أكثر من مرة.

وأضاف عدلي في حواره مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: «أعمل على تطوير نفسي جنبًا إلى جنب مع القراءة، لأن الشطرنج أكثر لعبة بها احتمالات، وقبل أن أبدأ أي مباراة يجب أن أكون درست الخصم جيدًا، لأن هناك من يساعدونه وقد يكتشفون نقاط ضعفي في أسلوبي».

وتابع: «أتميز بأسلوبي الهجومي القوي، وعندما دربني مدرب أجنبي قال لي إنّ لعبي جيد لكني بحاجة إلى قدر أكبر من الهدوء وألا أندفع كثيرًا في الهجوم، وعمومًا فإننا كلاعبي شطرنج ندرس اللعب لأكثر من نقلة، ويصل بنا الأمر إلى أن نلعب (مغميين)، ونافست 8 أشخاص في نفس الوقت وأنا مغمي».

وخاض الإعلامي حسام حداد وبطل أفريقيا للشطرنج مباراة على الهواء، لكنهما لم يستكملاها بسبب وقت الفقرة، وقال حداد: «أكتفي بهذا القدر ونرجع لقواعدنا سالمين»، ليرد عليه عدلي: «إحنا ننهيها تعادل»، ليشكرة الإعلامي حسام حداد على كرم أخلاقه وأنّه قبل بهذا التعادل.