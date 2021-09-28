حريق بنزينة فيصل.. الحماية المدنية تسيطر على الحادث وإصابة عاملين

تلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى محطات الوقود، الكائنة بدائرة القسم، بعد سماع دوي انفجار داخل المحطة ناتج عن «موجة ميكانيكية» صادرة من جهاز «كمبروسر هواء»، والمخصص لحسب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى إسطوانات التخزين لتغذية طلمات تزويد السيارات بالغاز، ما أسفر عن إصابة عاملين بكدمات وكسور.

السيطرة على حريق محطة وقود بالجيزة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث حريق بنزينة فيصل، وتبين إصابة عاملين بالمحطة بكسور وكدامات وأيضًا السحجات المتفرقة، وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المتخصصين لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

النيابة العامة تواصل التحقيقات في واقعة الحريق

أخطرت المباحث النيابة العامة لمتابعة التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها، وذلك بعد إخماد الحريق داخل البنزينة التي تقع في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق محطة الوقود

دفعت الحماية المدنية بأربع سيارات مطافي، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى منع قائدي المركبات من المرور من أمام البنزينة أثناء عملية الإطفاء.

وبعد إجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن أسباب نشوب الحريق تعود إلى أنه أثناء دخول إحدى السيارات داخل البنزينة، انفجرت إنبوبة الغاز وتمت السيطرة على الحادث فور وقوعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السيطرة على حريق خط غاز في أكتوبر

تمكنت الحماية المدنية في وقت سابق من السيطرة على حريق نشب في خط غاز مغذي للحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وتم إغلاق المحبس الرئيسي للخط حتى تمت عملية السيطرة على الحريق.

وتم الدفع بعربيتي إطفاء للسيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات أو وفيات.