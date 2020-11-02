إصابة شخصين في انفجار أنبوبة غاز بقرية "العمار" بالقليوبية

أصيب شخصان إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزل كائن بقرية "العمار الكبرى"، دائرة مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة، بانفجار أنبوبة غاز بمنزل في قرية "العمار الكبرى"، بدائرة مركز طوخ، نتج عن الحادث اصابة شخصين، تم نقلها إلى مستشفي بنها الجامعي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورةز

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة لتخزين الملابس، أعلى مصنع في مدينة العبور، ومنعت امتداد النيران إلى باقي أقسام المصنع أو المصانع المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بمنزل في شارع "إبراهيم الدسوقي" بمنطقة "بيجام"، في مدينة شبرا الخيمة، نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران علي محتويات طابقين من المنزل، دون خسائر بشرية.