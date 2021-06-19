عاجل.. ماس كهربائي يتسبب في حريق بنزينة «فيشا» بالمنوفية

أكد مصدر أمني، أن سبب حريق سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية «فيشا الصغرى» التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ماس بإحدى طلمبات محطة الوقود داخل البنزينة، وفق التحقيقات الأولوية التي أجرتها مباحث الباجور، وشهادة الشهود والعاملين في البنزينة وأقوال سائق سيارة المواد البترولية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارة المحترقة تحمل رقم 47574 تابعة لشركة التعاون للبترول، ويقودها سائق يدعى «ب.ي»، 24 سنة ومقيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجرى تحرير محضر يحمل رقم 3900 إداري الباجور، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة .

وأنقذت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، محافظة المنوفية ومركز الباجور من كارثة، حيث تمكنوا من السيطرة على حريق نشب في سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية «فيشا الصغرى» التابعة لمركز الباجور، حيث جرى الدفع بعدد 12 سيارة إطفاء، دون وقوع خسائر في الأرواح، أو إصابات بين المواطنين والأهالي.

وانتقل فريق من النيابة العامة في الباجور، لمعاينة مكان الحريق بقرية «فيشا الصغرى»، وجرت معاينة المكان، وسماع أقوال شهود العيان، كما جرى الاستماع إلى أقوال العاملين بالبنزينة، واستدعاء سائق السيارة لسماع أقواله في واقعة الحريق .