وزيرة التجارة والصناعة: 113 فعالية بإكسبو 2020 ونتوقع 2.5 مليون زائر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية «إكسبو 2020 دبي» من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت جامع، أنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كل الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي» والتي تضم 25 وزارة، فضلًا عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال، وذلك بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

إكسبو 2020

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الاعلام المصرية.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات إكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطوير الحاضر واستشراف المستقبل.

وأشارت جامع، إلى أن الحكومة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز واهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في «إكسبو»، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلا عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

الجناح المصري

ولفتت جامع، إلى أن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دوله الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل.

وتابعت جامع، أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، مؤكدة أنه سيتم تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضحمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف، متابعة أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الاكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلا عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أن الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلًا عن الاستعدادات التي تجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر إقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة اكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح، مشيرة إلى ان عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخرًا بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.

التمثيل التجاري

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن المعرض سيشهد زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري في رسالة ترويجية إلى العالم، خاصة وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر ويشارك به 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر.

وتابع مغاوري، أن تصميم الجناح المصري بالداخل والخارج يبرز هوية مصر من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح، كما يتضمن صور وخلفيات وجداريات تعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف، كما تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية.

وأشار مغاوري، إلى أن الاكسبو يقام لأول مرة بدولة عربية، ويمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030 .

وأضاف رئيس التمثيل التجاري، أن مبنى الجناح المصري المشارك بالمعرض سيركز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات وذلك من خلال الفعاليات التي سيتم اقامتها بالجناح على مدى مدة الاكسبو.

ولفت رئيس التمثيل التجاري، إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.