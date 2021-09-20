انطلاق حملة «بناء الوعي» بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب و«الأعلى للإعلام»

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق حملة «بناء الوعي»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، لمدة 3 اشهر، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو بناء الإنسان، قائلًا: «لا يبنى الإنسان بدون وعي خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، التي فشلت في التواجد على الأرض وفي المساجد ولجأت إلى الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تضييق الخناق عليهم».

تدشين حملة بناء الوعي

وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته في تدشين حملة بناء الوعي، من مقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل حاليا على تضييق الخناق أيضا على الجماعات المتطرفة في مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهتهم فكريا، متابعا: «لذلك أنشئنا لجنة للتدريب على تحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة».

وأكد «جمعة»، أن الحملة ستشمل أيضا التوعية ضد الإدمان وكذلك الانتحار، مضيفًا «قتل الإنسان لنفسه محرم شرعا، فمن ألقى نفسه من مكان مرتفع ألقي منه يوم القيامة.. ومن يظن أن الانتحار يعقبه الراحة مخطئ ويعقبه عذاب أليم».

لقاءات مباشرة مع الشباب في جميع المحافظات

وأشار إلى أنه سيتم البدء قريبا في إجراء لقاءات مباشرة في جميع المحافظات بالتوازي، مع الشباب لملء الفراغ لديهم، مؤكدًا أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل لقاءاته يركز على الوعي، لكن علينا أن نسأل هل الوعي هو المعرفة أم تصحيح وتوضيح القضايا أم الدعوة؟، وما هي القضايا التي لابد أن يكون هناك وعي بها هل هي التعامل مع الآخر أم التعصب في المجال الرياضي، التي انتشرت مؤخرا أم دراسة قضايا الطلاق؟ وهل المواطنة وعي، هل الفساد وعي؟.. كلها قضايا يجب أن نتناولها في حملتنا لبناء الوعي.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف الوزير، خلال كلمته، أنه وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنعمل على تشجيع النشء والشباب وتأهيله لسوق العمل، في إطار مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب»، ووملتقيات القيم والأخلاقيات والمواطنة وبرامج مواجهة التدخين والإدمان وكذلك «دراجتك صحتك».

نشر الوعي المستنير بين طوائف الشعب

وتابع «صبحي»: «نعمل في كل البرامج الخاصة بالوزارة بالتعاون مع الأوقاف على نشر الوعي المستنير بين طوائف الشعب، وإبراز إنجازات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة».