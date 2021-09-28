خبير سيارات يوضح أهمية مياه الردياتير داخل «الموتور» وأنواعها

يعد الردياتير الجزء المسؤول عند تبريد المحرك أثناء تشغيله؛ وهو أحد الأجزاء الرئيسية في إتمام العملية الديناميكية داخل محرك السيارة، لذا يجب الاهتمام بعمل الصيانات الدورية والحفاظ على هذا الجزء الذي يعمل على تبريد المحرك من خلال المياه المخصصة لذلك.

أنواع مياه الردياتير

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الصمد، خبير صيانة السيارات، إن هناك عدة أنواع من مياه الردياتير منها الخضراء والحمراء؛ وتكون الأولى خالية من الأملاح المعدنية أو الشوائب، فهي مصنعة بشكل مخصوص لتساعد على المحرك درجة حرارته.

كما تعمل المياه على عدم التفاعل مع جسم المحرك، وتحتوي على مواد تساعدها للوصول إلى درجة 120 من الغليان، ومن المفترض تغيير المياه كل فترة لا تتجاوز السنتين، ومن أضرارها وجود مادة السلياكات، والتي قد تضر نظام التبريد؛ وتتساوى المياه الحمراء المياه الخضراء في كافة الخصائص، ولا يوجد فرق ظاهر بينهم، إلا أن المياه الحمراء لا توجد بها مادة السليكات التي تضر بنظام التبريد، وتستخدم في الغالب للمحركات الكبيرة، وعمرها الافتراضي خمس سنوات.

خطورة استخدام المياه العادية داخل الردياتير

وأوضح خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه يجب على المستهلك توخي الحذر من وجود أي عطل داخل الردياتير، لأنه قد يسبب تلف المحرك بالكامل، بالإضافة إلى أن نقص المياه يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك بشكل كبير؛ مشيرا إلى أنه لا يجب استخدام المياه العادية.

وأضاف أن هناك أضرار كبيرة عدة على المحرك، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح التي تتراكم على سطح الردياتير، وتسبب في تآكله بعد فترة، كما يؤثر سلبا على أداء مكيف السيارة، ولذلك شركات السيارات تنصح بعدم استعمال المياه العادية في الرادياتير؛ منوها بأن الأملاح المعدنية قد تتسبب في تكوين الصدأ نظرا لتفاعلها مع النحاس أو الحديد، ودرجة غليان المياه العادية في أقصى درجاتها لا تتعدى 100 درجة.