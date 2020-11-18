خبير سيارات: روشتة للحفاظ على "الردياتير" وصيانته الدورية كل 20 ألف كيلو متر

تظل الصيانة الدورية لأجزاء السيارة، واحدة من العناصر المهمة في الحفاظ عليها، والحد من وقوع أضرار داخل الأجزاء، تتسبب في وقوع حوادث، لذا لابد من الاهتمام بعمل الصيانات الدورية لأجزاء المحرك في مواعيدها المحددة، حسب المذكور بكتيب السيارة من الشركة المصنعة.

ومن تلك الأجزاء "الردياتير"، الجزء الأهم في دائرة التبريد داخل محرك السيارة، والمسئول الأول عن عملية تبريد المياه في المحرك، وخفض درجة الحرارة القادمة من المحرك، وذلك من خلال تبريد الحرارة في الهواء المحيط.

خلال السطور التالية يرصد "الوطن"، أهمية عمل "الردياتير"، لتبريد المياه داخل محرك السيارة.

وفي هذا الصدد قال اللواء مهندس حسين مصطفى خبير السيارات، أن عملية تنظيف "الردياتير"، تتم بانتظام كل 20 ألف كم، أو 6 أشهر أفضل حل للحفاظ على حالة الردياتير، وهو عبارة عن جهاز يحتوي على حوضين، حوض علوي وآخر سفلي، ويربط بينهما أنابيب من الأعلى إلى الأسفل، تساعد على زيادة سطح التبادل الحراري مع الوسط الخارجي.

وأضاف حسين، هناك عوامل كثيرة تتسبب في أعطال لجهاز "الردياتير" منها (استعمال ماء غير مقطر أو سوائل تبريد غير نظامية والتي تسبب تراكم رواسب بالأنابين المواصلة بين الحوضين العلوى والسفلى وتعد الععامل الرئيسي لتبريد المياه، بعد فترة زمنية دون عمل صيانات دوريثة للجهاز تبدأ درجة حرارة السيارة بالارتفاع وبالتالي تحدث أعطال بالجهاز،و نتيجة لقدم السيارة واهتزازها قد تتعرض لحامات الردياتير إلى التفكك وبالتالي تتسرب المياه من داخله ويحتاج إلى إعادة اللحام المتهالك وضبط التسرب).

وأشار حسين خلال حديثه إلى أن تراكم الرواسب داخل الردياتير، يؤدي إلى انسداده، ومنع دخول الهواء عبره وبالتالي يفقد 80% من الأداء، ولا بد من تنظيفه بفرشاة ناعمة قدر الإمكان، كما يتسبب الحصى المتطاير أثناء تحرك السيارة على الطرق السريعة، إلى التراكم داخل أنابيب الردياتير، وتتسبب في ثقب ويجب لحامه على الفور، وأيضًا يتسبب التلف الناجم عن "جوان" غطاء الردياتير العلوي والتي تحبس الضغط داخله إلى تسريب بخار الماء منه والتسبب في عطل بدائرة التبريد).