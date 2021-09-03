خبير مروري يوضح 7 مميزات لملصق السيارات الإلكتروني.. تعرف عليها

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون المرور، التي صدرت في أول مارس من العام الجاري 2021، إلزام كل أصحاب السيارات بضرورة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم، كما حددت التعديلات الجديدة عقوبات في حالة إتلاف أو إخفاء أو انتهاء صلاحية الملصق الإلكتروني.

ويمنح الملصق الإلكتروني لصاحبه بعض المميزات والخدمات، كما أنه سيحميه من فخ نسيان موعد تجديد الرخصة أو دفع غرامة متأخرة وغيرها من الأمور الأخرى التي يقع فيها أحيانا أصحاب السيارات، بالإضافة إلى أنه يوفر العديد من الوقت والجهد على المواطن والحكومات، وفي السطور الآتية نستعرض تلك المميزات:

مميزات ملصق السيارات الإلكتروني

- يوفر العديد من الخدمات المرورية لأصحاب السيارات مثل استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة.

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة والتي يتم الاستعلام عنها بالحاسب الآلي، ما يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة.

- يمكن الجهات المعنية من معرفة أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها بالإضافة إلى إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي يمكنهم من فحص المركبات أمنيا.

- يوفر التكامل مع الأنظمة الأمنية المختلفة، وييسر عملية التعرف على المركبات المطلوبة أمنيا أو المركبات المنتهية التراخيص عن طريق الربط مع قاعدة بيانات السيارات.

- يمكن من خلاله تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المحددة للطرق بالإضافة إلى تخزين صور للمركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.

إدارة حركة المرور

من جانبه، أكد اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري في تصريحات لـ «الوطن»: أن الملصق الإلكتروني جاء في إطار التوسع في الأخذ بالأساليب التكنولوجية، التي من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن بالشكل اللائق المحترم بما يضمن حقوق المواطن والدولة على حد سواء، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الأساليب الحديثة التي تدار بها حركة المرور وضبط حركة السير في الشارع المصري.

وقال عاصم، إن الملصق الإلكتروني من شأنه أن يقلل من التعامل مع العنصر البشري إضافة إلى معرفة أحجام وأعداد المركبات على شبكة الطرق والربط مع غرفة العمليات بأجهزة المرور المختلفة، بما يضمن توجيهها بالأسلوب المثالي على شبكة الطرق البديلة.

الحد من عمليات سرقة السيارات

وأشار اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري، إلى تكامل الملصق مع كاميرات المراقبة على شبكة الطرق والاندماج مع منظومة النقل الذكي والذي بدوره ساهم في التخلص من ظاهرة سرقة السيارات: «وكذا التقليل والحد من سرقة السيارات، حيث يمكن من خلال الملصق الإلكتروني تتبع المركبات».