وزير القوى العاملة يفتتح عيادات التأمين الصحي بجامعة الزقازيق

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري بجامعة الزقازيق، بحضور، أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

سعفان يشيد بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي

وأكد أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى للاهتمام بالمواطن المصري في كل الجوانب لاسيما الرعاية الصحية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي ، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة إعطاء الخدمة للمستفيدين.

بدوره، قال عثمان شعلان ئيس جامعة الزقازيق، إنَّ هذا الافتتاح يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين، فضلًا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

17 عيادة شاملة تضم نخبة من الأطباء

فيما استعرض الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية العيادات في الوحدة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّها تبلغ 17 عيادة شاملة تضم نخبة من الأطباء في جميع التخصصات، مبينًا أنَّها تخدم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة والمواطنين في قوائم الانتظار، فضلًا عن المرضى المحجوزين في مستشفى الجامعة.