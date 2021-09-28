سعفان: الوظائف ستتغير وطلاب التعليم الفني هم الشعلة المضيئة للمستقبل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات هامة، عن الوظائف الجديدة للشباب والخريجين الجدد بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

سعفان: شكل الوظائف سيتغير مع التطور التكنولوجي

وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية، أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين سيتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح مجالات جديدة في سوق العمل.

وأشار سعفان، إلى هؤلاء الخريجين هم أمل الوطن في تحقيق التنمية والتقدم، من يحملون راية العلم ويتحملون المسئولية تجاه انفسهم وذويهم والمجتمع ككل، هم الشعلة المضيئة لحمل الأمة العربية إلى الوضع الأمثل في المستقبل.

القوى العاملة توضح طرق الحصول على وظائف بالقطاع الخاص

وفي سياق البحث عن وظائف وفرص عمل ، حرصت وزارة القوى العاملة، على توضيح طرق الحصول على فرص عمل «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وهي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنــــــا

- الضغط على أيقونة «النشرة القومية للتشغيل».

-الضغط على أيقونة «تسجيل بيانات راغبي الوظائف المعلن عنها».

-كتابة الاسم كاملًا وتدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

-إذا كان «الراغب في وظيفة» سبق له استخدام الموقع وسجل بياناته وله حساب على موقع الوزارة، فعليه أن يدخل كلمة السر الخاصة به.

-حال استخدام الموقع لأول مرة يجب إنشاء حساب خاص للمستخدم لمتابعة طلب التوظيف.

-اختيار الوظيفة الراغب في الالتحاق بها.

-اختيار المحافظة التابع لها والراغب في التوظيف بها من خلال السهم «المثلث المقلوب».

- تدوين بيانات الوصول إليه والاتصال به «رقم التليفون، البريد الإلكتروني، وعنوان السكن والإقامة بالتفصيل».