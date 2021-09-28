أسعار سيارات «ساوايست» موديل 2022 الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ساوايست» عن قائمة الأسعار الرسمية للطرز المتاحة بالسوق المحلي موديل العام الجديد 2022، دون زيادة رسمية.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «ساوايست» في مصر، حسب المُعلن من الوكيل المحلي.

قائمة أسعار «ساوايست DX7 موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

الفئة الأولى بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 385 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 415 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر؛ متصل بناقر حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 11.8 ، وتستهلك متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار «ساوايست DX3 موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

الفئة الأولى بسعر 289 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 294 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 305 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 315 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر؛ متصل بناقر حركة أوتوماتيكي من طراز CVT مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 11.5 ثانية، وتستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.