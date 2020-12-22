أسعار سيارات «ساوايست» 2021: تبدأ بـ290 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ساوايست» داخل السوق المصري عن قائمة الأسعار الرسمية الخاصة بموديل العام الجديد 2021.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» الأسعار الرسمية للعام الجديد 2021 التي تبدأ من أول يناير وحتى 15 من نفس الشهر، بأسعار بدأت بـ285 ألف جنية لفئة «الدستنجويشد»، و289.990 جنيه مصري لفئة «الدستنجويشد سبورت»، و295 ألف جنيه لفئة «الدستنجويشد سبورت 2»، و315 ألف جنيه لفئة «الرويال»، و343 ألف جنية لفئة «الفلاج شيب».

ويعد طراز «ساوايست DX3» من أهم الطرز الأكثر مبيعًا داخل السوق المصري للعلامة التجارية «ساوايست»، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بمحرك تيربو، رباعي الاسطوانات، سعته اللترية تصل إلى 1.5 لتر 1500cc، ينتج قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 8 سرعات.

ويعمل المحرك بمنظومة الجر الأمامي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100كم، فيما تتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 11.5 ثانية.

وتتوافر السيارة لموديل 2021 بالسوق المحلي بعدة وسائل للأمان من بينها: الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى؛ بالإضافة إلى عدة مواصفات وتجهيزات منها: نظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، ونظام التحذير من المصدمات، وفرامل يد كهربائية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

وتتوافر السيارة بأبعاد (4354 ملم للطول، و1840 ملم للعرض، و1670ملم للارتفاع) فيما تصل سعة الصندوق الخلفي 500 لتر.