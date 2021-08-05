بعد الزيادة الأخيرة.. مواصفات وأسعار «ساوايست DX7»

شهدت بعض السيارات الملاكي موديل 2021 زيادة في أسعارها، أبرزها طراز «ساوايست DX7»، حسب ما أعلن الوكيل المحلي لهذه السيارة، حيث تراوحت الزيادة السعرية بين 2000 و5 آلاف جنيه للطراز الواحد، لمختلف فئات السيارات داخل السوق المحلي.

وتستعرض السطور التالية، القائمة السعرية الجديدة للسيارة «ساوايست DX7»، والمواصفات الخاصة بها، حسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات ساوايست DX7 2022

- تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سي سي - تربو- تربو، ويولد قوة 150 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدورانه 215 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

- أبعاد السيارة بطول كلي 4585 مم، العرض الكلي 1900 مم، والارتفاع الكلي 1717 مم، وقاعدة العجلات 2700 مم.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 187 كيلومترا/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.8 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو متر عدد 5.4 لترًا من الوقود.

- حجم الشنطة 456 لترًَا.

- سعة خزان الوقود 55 لترًا.

- السيارة بضمان الضمان 160 ألف 6 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في ساوايست DX7 2022

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

- أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في محرك القيادة، ومدخلي AUX وUSB، وبلوتوث.

وبالنسبة للتجهيزات الداخلية للسيارة فتأتي مزودة بـ«ريموت كنترول»، ومرايات كهرباء، مرايات ضم، وكراسي كهربائية، فتحة سقف بانوراما.

أسعار ساوايست DX7 2022:

- يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في الصين، وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأسعارهما كالآتي.

الفئة الأولى: ساوايست DX7 أتوماتيك 2022 بسعر 355,000 جنيه.

الفئة الثانية: ساوايست DX7 أتوماتيك / Elite 2022 بسعر 360,000 جنيه.

الفئة الثالثة: ساوايست DX7 أتوماتيك / Honorable 2022 بسعر 385,000 جنيه.

الفئة الرابعة: ساوايست DX7 أتوماتيك / Flagship 2022 بسعر 415,000 جنيه.