نقل 25 مصابا إلى المستشفى بعد انفجار قوي في السويد وإجلاء المئات (صور)

نُقل نحو 25 شخصاً في السويد للمستشفى بعد انفجار قوي في مبنى سكني بمدينة جوتنبرج في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته إذاعة «إس. آر» الرسمية.

الشرطة السويدية فتحت تحقيقاً

و قالت الشرطة السويدية، وفقا لما أذاعته قناة «العربية» أنها فتحت تحقيقاً بالحادثة، لكن ليس لديها أي مشتبه بهم في الوقت الحالي.

وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة وإخماد حرائق بالمبنى.

إجلاء المئات من منطقة الانفجار

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة جوتنبرج الكبرى: «تضرر عدد من الشقق السكنية والدرج في المبنى الذي هزه الانفجار، ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار».

وأكد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار، بينما قال متحدث باسم مستشفى جامعة ساهلغرينسكا إن من بين من نقلوا للمستشفى ثلاث نساء في حالة خطيرة.

ولم يتضح حتى الآن السبب المباشر للانفجار أو الحرائق.

وقد شهدت السويد خلال السنوات الأخيرة زيادة في جرائم العصابات المنظمة، إذ تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.