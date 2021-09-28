«فوربس»: «ماسك» أغنى رجل في العالم بعد تخطي ثروته 200 مليار دولار

تواصل أسهم شركة «تيسلا» الارتفاع وتحقيق مكاسب تاريخية لم تشهدها منذ شهر فبراير الماضي، لتدفع برجل الأعمال إيلون ماسك ليصبح ثالث شخص في العالم تتخطى ثروته 200 مليار دولار.

ارتفاع أسهم تيسلا

وارتفعت أسهم «تيسلا» بنسبة 2.2% عند مستوى 791.36 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 5 فبراير 2021، والذي كان وقتها عند 852.23 دولارا.

كسر حاجز 200 مليار دولار بداية من أمس

وتخطت ثروة إيلون ماسك حاجز 200 مليار دولار، بداية من أمس الاثنين، ليصبح ثالث شخص في العالم تتخطى ثروته 200 مليار دولار بعد جيف بيزوس وبرنارد أرنو، وذلك بعد أن حققت أسهم شركة «تيسلا» ارتفاعات ملحوظة لتجعله أغنى شخص في العالم، وفقاً لـ «فوربس».

حقق جيف بيزوس مؤسس أمازون ومنافسه، في رحلاته إلى الفضاء مبلغ 200 مليار دولار لأول مرة في أغسطس 2020، وكذلك برنارد أرنو قطب قطاع الرفاهية، الذي حقق هذا المبلغ لفترة قصيرة شهر أغسطس الماضي.

3.8 مليار دولار ألحقته بقائمة الأثرياء

شهدت ثروة ماسك زيادة بنحو 3.8 مليار دولار يوم الاثنين لترتفع إلى 203.4 مليار دولار عند إغلاق الأسواق يوم أمس، متفوقاً على بيزوس، الذي تراجعت ثروته بنحو مليار دولار في نفس اليوم إلى 197.7 مليار دولار، بسبب انخفاض أسهم أمازون بنحو 0.6%

وترتبط ثروة ماسك ارتباطًا وثيقًا بملكيته لشركة تيسلا، التي ارتفعت قيمتها السوقية يوم أمس الاثنين إلى أكثر من 792 مليار دولار، وشركة سبيس إكس «SpaceX» التي بلغت قيمتها السوقية 74 مليار دولار بعد جولة تمويلية في فبراير.

أسهم تيسلا خلال 2020

وزادت أسهم «تيسلا» بأكثر من 720% في عام 2020، مما ساعد على دفع صافي ثروة ماسك إلى أكثر من 125 مليار دولار في السنة، وبعد تداول الأماكن مع بيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم لعدة أيام في يناير الماضي، بدأت أسهم تيسلا في الانخفاض.

يتنافس ماسك وبيزوس، اللذان يرأسان شركتين للصواريخ «سبيس إكس التابعة لماسك وBlue Origin التابعة لبيزوس» أيضًا في سباق الفضاء، حيث قامت Blue Origin الشهر الماضي برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية للطعن في عقد ناسا بقيمة 2.9 مليار دولار الذي تم منحه لشركة سبيس إكس.