5 نصائح اتبعها عند شراء شاحن جديد لهاتفك

تتمثل إحدى عيوب الهواتف الذكية اليوم في مدى السرعة التي يمكنك بها استنزاف البطارية إذا كنت تستخدم الجهاز بشكل مكثف، لهذا السبب من الضروري حمل الشاحن إذا كنت ستبقى بعيدًا عن المنزل لفترة طويلة، وفي هذا الصدد هناك خمسة أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند شراء شاحن لهاتفك المحمول لشحنه لأطول فترة ممكنة وعدم الانزعاج من نفاد الشحن سريعا أثناء التواجد بالخارج.

وقدم موقع techidence عدة نصائح عند شراء شاحن جديد لهاتفك المحمول.

نصائح عند شراء شاحن جديد لهاتفك

احرص على اختيار شاحن ذو جودة عالية، حيث إن رخص سعره يمكن أن يكون مكلفًا للغاية فالشاحن مسؤول عن إمداد الهاتف بالطاقة التي يحتاجها للعمل، لذا فهو عنصر أساسي، حيث يوفر الشاحن ذو الجودة الرديئة طاقة غير مستقرة، ما يتسبب في معاناة البطارية ومكونات الهاتف الأخرى وتلفها.

ومن الضروري شراء شاحن من علامة تجارية حسنة السمعة بل والأفضل إذا كان بإمكانك شراء الطراز الرسمي من الشركة المصنعة للهاتف، حيث إن شواحن البطاقات البيضاء والتقليد الصيني مشكوك في جودتهم.

النقطة الثانية التي يجب مراعاتها هي موصل الشاحن، حيث تستخدم الهواتف الذكية اليوم منافذ USB-C وMicroUSB، والتي تكون غير متوافقة مع بعضها البعض، لذا تأكد من اختيارك الصحيح بشكل أساسي.

طول وجودة كابل الشاحن

يعد شراء شاحن بكابل قصير من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها، ويصبح الأمر غير مريح للغاية أن تضطر إلى البحث عن المكان الذي يمكنك ترك هاتفك بأمان أثناء الشحن، لذا يمكنك تغيير الكابل لآخر أطول إذا كنت في حاجة إليه، فقط تأكد من أن الكابل ذو نوعية جيدة.

تعد جودة الكابل مهمة أيضًا لأنك لا تريد أن ينكسر أو يتلف في غضون أيام قليلة من استخدامه.

يقاس تيار الشاحن بالأمبير (A)، كلما زادت هذه القيمة، زادت سرعة عملية الشحن، ويمكن أن تصل أفضل أجهزة الشحن إلى 2.5 أمبير أو أكثر في الطرز الأكثر تقدمًا، و لن يتضرر هاتفك المحمول باستخدام شاحن عالي التيار، لذلك كلما زادت هذه القيمة، كان ذلك أفضل.

يجب أن يتطابق سرعة شحن الشاحن مع جهد بطارية الهاتف لتجنب التلف الذي لا يمكن إصلاحه، وهناك أيضًا أجهزة شحن بتقنية الشحن السريع يمكنهم ضبط الجهد الذي يقدمونه اعتمادًا على مستوى شحن بطارية الهاتف المحمول من أجل استخدامها ، يجب أن يكون هاتفك المحمول متوافقًا مع هذه التقنية.

تنسيق المكونات

تحقق من أن الشاحن الذي تريد شراءه به قابس متوافق مع المقابس الموجودة في بلدك..خلاف ذلك، ستحتاج إلى استخدام محول، والذي قد يكون غير مريح عندما تكون على الطريق وتضطر إلى حمله.

إذا اتبعت هذه النقاط الخمس، من المؤكد أنك ستحقق النجاح بشراء شاحن جديد لهاتفك المحمول.