تفاصيل استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والأردن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن شركة الطيران الوطنية الأردنية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في 3 أكتوبر، بعد توقف دام مايقرب من 10سنوات بسبب الحرب في سوريا، ويعد استئناف الرحلات أحدث علامة على تحسن العلاقات بين الجارتين.

الطيران السوري ينفي وجود أي طلب قدمته الخطوط الأردنية لاستئناف رحلاتها

في المقابل، نفى مدير عام مؤسسة الطيران المدني السوري باسم منصور لصحيفة الوطن السورية وجود أي طلب قدمته الخطوط الجوية الملكية لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق حتى الآن، وجاء القرار في ختام اجتماع وزاري استمر يومين عقد في العاصمة الأردنية عمان، ناقش خلاله الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والنقل والطاقة والزراعة، بحسب وكالة الأنباء «بترا».

عودة رحلات الطيران الأردنية إلى دمشق بعد توقف دام مايقرب من 10 سنوات

أوقفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى دمشق العاصمة السورية وحلب عام 2012 في ذروة الحرب الأهلية السورية لأسباب أمنية. في عام 2019 ، مع تراجع العمليات العسكرية في سوريا، تمكنت شركات الطيران من استئناف رحلاتها في المجال الجوي السوري. وفي أكتوبر 2018، أعاد الأردن أيضًا فتح معبر حدودي رئيسي مع سوريا، مما سمح باستئناف تدفق البضائع بين البلدين.

الأردن حليف وثيق للغرب وقد عرض الدعم للمتمردين السوريين الذين يعملون بالقرب من حدوده. تستضيف أكثر من 650 ألف لاجئ سوري.

في الآونة الأخيرة، أبدت بعض الدول العربية استعدادها لإصلاح العلاقات مع سوريا، التي جرى تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في عام 2011 بسبب الصراع في البلاد.

ودُعي وزير الدفاع السوري الأسبوع الماضي إلى عمان، لإجراء محادثات مع قائد الجيش الأردني بشأن أمن الحدود.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزراء من لبنان وسوريا والأردن ومصر بعد اجتماع في عمان، إن الغاز الطبيعي المصري يجب أن يصل إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في أقرب وقت من الشهر المقبل، بعد صيانة خطوط الأنابيب التي تمر عبر الأراضي السورية ومراجعة الصفقة التي توقفت قبل 10 سنوات.