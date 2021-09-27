إصابة ولي عهد الأردن بـ«كورونا» وحجر صحي للملك عبدالله والملكة رانيا

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الاثنين إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا المستجد.

الديوان الملكي الأردني: أعراض خفيفة ظهرت على الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

وقال الديون الملكي الأردني في بيان: «يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا».

وأضاف الديوان الملكي الأردني أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وأكد أنه ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي الأردني الشفاء للأمير الحسين ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية ليرتفع الإجمالي إلى 819 ألفا و783 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الأردنية أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم بلغت 3.74% وتم تسجيل 1086 حالة شفاء؛ ليصل الإجمالي إلى 796 ألفا و704 أشخاص، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و680 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و390 فحصا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9 ملايين و958 ألفًا و568 فحصًا، وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا 3 ملايين و677 ألفًا و698 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و242 ألفًا و480 شخصًا.