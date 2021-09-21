نجوم سوريا يواسون سلاف فواخرجي في عزاء والدها «صور»

أقيم في سوريا عزاء والد الفنانة سلاف فواخرجي وتحديدا بقاعة بلازا باللاذقية، فكتبت: «تقبل التعازي للرجال والنساء يومي السبت والأحد في صالة بلازا باللاذقية، من 5 إلى 8 مساء، ويوم الأحد 19 /9 للرجال والنساء في دار السعادة، في المرة دمشق من 5 إلى 8 مساء».

فنانو سوريا يقدمون العزاء

وحرص عدد من الفنانين السوريين على مواساة سلاف فواخرجي في عزاء والدها، وكان من الحضور كل من دريد لحام، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، وشكران مرتجى، ورشا شربتجي، ووفاء موصللي، ورشيد عساف، وناهد حلبي، ونانسي خوري.

وكانت سلاف فواخرجي كتبت على السوشيال ميديا الخاصة بها معلنة خبر وفاة والدها كاتبة: «محمد سليم فواخرجي (أبو سليم)، توفي عصر الأربعاء 8 صفر 1443ه الموافق 15 أيلول (سبتمبر) 2021، ويشيع جثمانه الطاهر عقب صلاة الجمعة يوم 17 أيلول من مسجد الزوزو في حي الصليبة باللاذقية، حيث يصلى على جثمانه الطاهر، ويوارى الثرى في مقبرة أبناء لواء إسكندرون في بسنادا».

الرئيس السوري يقدم التعزية

كما شكرت سلاف صباح اليوم الرئيس السوري بشار الأسد لتقديمه واجب العزاء وكتبت: "السيد الرئيس بشار الأسد، السيدة الأولى أسماء الأسد، نشكر لكم مواساتكم لنا على مصابنا برحيل فقيدنا الغالي والدنا رحمه الله، وأدام الله صحتكم وحماكم وعائلتكم وأدامكم لخير هذا البلد".

وشاركت سلاف فواخرجي في رمضان الماضي بمسلسل "الكندوش" وحقق نجاح كبير وشارك مع سلاف كل من أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجي، كندة حنا، أيمن رضا، فايز قزق، محمد حداقي، حلا رجب، همام أيمن رضا، حسام تحسين بيك والذي قدم دور سعيد الحلاق، والمسلسل دارت قصته حو أحد الرجال الذين يمتلكون الكثير من الأموال وبعد ذلك تنقلب حياته بعدما يتعرف على امرأة جديدة، والمسلسل من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.