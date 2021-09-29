بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

قبل عدة أسابيع، لم تغير بورصة الدواجن ومشتقاتها أسعارها في الأسواق المحلية وبالتحديد منذ أغسطس الماضي، وفقا لما أعلنته الشعبة التجارية، على خلفية توافر المعروض، وتراجع أسعار العلف خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، وفقا لما قاله عبدالعزيز، عند 24 ووصولا إلى 25 جنيهًا من المزرعة، فيما يصل به إلى المستهلك 28 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة نحو 41 جنيهًا اليوم، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الأوراك من الدواجن لنحو 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الدواجن البلدي اليوم عند نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر أجنحة الدواجن البيضاء نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر الشيش طاووك إلى 52 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

وسجل سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.

وسجل سعر الدجاجة الكاملة نحو 36 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من البط عند 37 جنيهًا.