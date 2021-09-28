بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

واصلت بورصة الدواجن ومشتقاتها الحفاظ على نفس الأسعار منذ أغسطس الماضي، على خلفية توافر المعروض، وتراجع أسعار العلف خلال الفترة الماضية، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، ليصبح السعر الذي تصل به إلى المستهلك 28 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

ويصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى 41 جنيهًا اليوم، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

وصل سعر الكيلو الواحد من الأوراك من الدواجن لنحو 30 جنيهًا.

واستقر سعر الدواجن البلدي اليوم عند نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء نحو 23 جنيهًا.

سجل سعر الشيش طاووك نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من البط لنحو 37 جنيهًا.

استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.