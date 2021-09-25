بورصة الدواجن اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

يتابع العديد من الأشخاص أسعار بورصة الدواجن بشكل يومي نظرا لاستخدامها في العديد من الأطعمة والوجبات، وشهدت الأسعار استقرار خلال الفترة الماضية دون تغيير وذلك بسبب زيادة المعروض، وانخفاض أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، نقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء وفق عبدالعزيز السيد، بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، ليصبح السعر الذي تصل به إلى المستهلك 28 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وأوضح «السيد»، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة يصل إلى 41 جنيهًا اليوم السبت، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي فتُباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحلات التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الكيلو الواحد من الأوراك من الدواجن نحو 30 جنيهًا.

ووصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 39.5 جنيه.

وساستقر سعر الدواجن البلدي اليوم عند نحو 45 جنيهًا.

وبلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر الشيش طاووك لنحو 52 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم لنحو 55 جنيهًا.

كما وصل سعر الكيلو جرام من البط لنحو 37 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.