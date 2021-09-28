محافظ بني سويف يصطحب عددا من الطلبة لزيارة المشروعات القومية (صور)

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مجموعة من الطلائع والشباب من طلاب المدارس لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، في مختلف القطاعات الخدمية، ضمن مبادرة أطلقتها المحافظة لرفع وعي النشء من أبناء المحافظة بحجم ما يتم إنجازه من مشروعات لرفع مستوى وجودة حياة المواطنين.

محافظ بني سويف يستعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة

والتقى المحافظ بالطلاب قبل بدء الرحلة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش ومحمد جبر نواب المحافظ، حيث استعرض حجم المشروعات وتنوعها وفائدتها وعوائدها على حياة المواطن، وأنها تستهدف تحسين الواقع الحالي والمستقبل المشرق للأجيال القادمة.

محافظ بني سويف: 105 مليارات جنيه تكلفة مشروعات على أرض المحافظة خلال 8 سنوات

ودار حوار مميز بين المحافظ والطلاب، خلال زيارة المشروعات، واستمع المحافظ لاستفساراتهم وأجاب عليها، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الكبير بما وصلت إليه المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد أن أطلعهم المحافظ أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 105 مليارات جنيه خلال 8 سنوات فقط، شملت قطاعات الكهرباء والطرق والصناعة والصرف الصحي والخدمات الحيوية والجماهيرية.

الطلاب يبدون إعجابهم بمشروع كورنيش النيل

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمشروع كورنيش النيل الذي سيكون متنفسا حضاريا غير مسبوق لأبناء المحافظة، وأنه سيكون مفتوحا أمام الجميع، لاسيما وأنه أوشك على الافتتاح بعد تطوير الممشى والطريق العلوي، ويجري الانتهاء من تطوير الممشى السفلي بطول 1.5كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث يتم حالياً الانتهاء من أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام «لاند سكيب»، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الأنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوي الاحتياجات، وغيرها من الأعمال.

وجذب انتباه الطلائع والشباب المشاركين في المبادرة، مشروع المجمع الصناعي بتكلفة تصل تقارب المليار جنيه، وهو أحد المجمعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشائها في عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

وأعرب عدد من الطلاب من سكان القرى، سعادتهم الكبيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، والذي تفقدوا اليوم بعض مشروعاتها بمرافقة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ أكثر من 1616 مشروعاً في 66 قرية بناصر وببا، منها: 20 قرية بمركز ناصر، و46 قرية بمركز ببا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات في قطاعات: الصرف الصحي، مياه الشرب، التعليم، الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة، الري، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعي، الكباري، الاتصالات.

يشار إلى إطلاق محافظة بني سويف رابط الكتروني مخصص لاستقبال المشاركين في المبادرة، التي تم الإعلان عنها منذ أسبوع، وتم الاختيار من بينهم عن طريق إجراء قرعة تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم.