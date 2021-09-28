محافظ بني سويف يشهد نهائي دوري «مستقبل وطن» لكرة القدم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، مساء أمس، نهائي دوري كرة القدم الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف للموسم الثالث، وأقيمت المباراة النهائية بملعب الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، والتي جمعت بين فريقي دنديل ممثل «مركز ناصر» ومنشأة الأمراء ممثل «مركز أهناسيا»، وانتهت بفوز فريق دنديل بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وشهد النهائي حضور كل من: النائب محمد سيد جنيدي أمين عام حزب الشعب الجمهوري ببني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب على بدر، الدكتور عبد الله على مبروك، الدكتورة منى عبد الله، النائب طه أبو الناظر، النائب نادر نسيم، النائب أحمد محيسن، النائب رمضان أبوحسان، الدكتورة حنان سليمان، النائب محمد رجب، وصلاح بدر رئيس فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بمحافظة بني سويف، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يسلم كأس البطولة للفائز بالمركز الأول

وعقب انتهاء المباراة سلَّم المحافظ كأس البطولة وميداليات ومكافأة المركز الأول لفريق دنديل، فيما تم تسليم مكأفاة مالية وميدالية المركز الثاني للوصيف فريق منشأة الأمراء، بجانب تسليم ميداليات ومكافاة المركز الثالث لفريق الواسطى، حيث أثنى المحافظ على الجهد الذي بذلها القائمون على تنظيم الدورة، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لشغل أوقات الفراغ في أعمال إيجابية ومفيدة، وللحفاظ على الصحة العامة باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية.

نائب رئيس «مستقبل وطن»: هدف الدورات الرياضية اكتشاف المواهب

فيما أشار النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لإقامة الدورات بجميع المحافظات للنهوض بالشباب، وحثهم على الرياضة والبعد عن الإدمان والجماعات الإرهابية، مشددًا على أن هذه الدورات ستفرز العديد من من المواهب الكروية في مختلف المحافظات.

وأوضح النائب حسام العمدة أن منافسات البطولة شارك فيها 268 فريقا بإجمالي 2680 (لاعبين وأجهزة فنية وإدارية) من مختلف مراكز المحافظة، والتي بدأت بمباريات تمهيدية على مستوى الوحدات الحزبية، مرورا بالتصفيات على مستوى المراكز وصولاً إلى التصفيات على مستوى المحافظة، حيث تأهل للمربع الذهبي فرق (الواسطى، منشأة الأمراء، الحكامنة، ودنديل)، حيث صعد للنهائي فريقا منشأة الأمراء ودنديل والتي حسمها الأخير بفوزه باللقب والبطولة في زمن المباراة الأصلى، فيما انتهت مباراة تحديد المركز الثالث بفوز فريق الواسطى على الحكامنة.