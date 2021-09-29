أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

يبحث كثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي، لتحضير العديد من الوجبات، حيث واصلت الحفاظ على أسعارها دون تغيير في الأسواق المحلية منذ عدة أسابيع، وذلك لانخفاض أسعار العلف، فضلا عن توافر المعروض.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي في الأسواق المصرية، وفقًا لما جاء في تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، وفق عبدالعزيز، بين 26 و28 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي نحو 36 جنيهًا للمستهلك، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة، عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 41 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر بيع الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر، بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا، كما وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام نحو 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكيني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.