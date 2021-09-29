حمو بيكا لمارك: «مانعين أي حاجة باسمي على فيس بوك»

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن غلق «فيس بوك» لصفحته مما منعه من الخروج في بث مباشر إلى جمهوره واضطره إلى فتح حساب جديد باسم «ماي لاف الفانز»، وهي إحدى مهرجانات التي قدمها، وناشد بيكا «مارك زوكربيرج» مؤسس «فيس بوك»، بحل تلك المشكلة.

حمو بيكا يتحدث عن فيس بوك

وقال بيكا، خلال بث مباشر نشره عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أن صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أغلقت منذ 6 أيام، مما أدى إلى عدم استطاعته الظهور في بث مباشر لجمهوره، مطالبًا «مارك» بحل المشكلة، متابعًا أنه تم منع إنشاء أي صفحة باسم حمو بيكا، مما جعله بإنشاء صفحة باسم «ماي لاف الفانز».

وهاجم بيكا، الفنان محمد رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلًا إن مشاهدات رمضان مزيفة وليست حقيقية، كما أنه مؤدي جيد وليس مطرب، مشيرًا أن عدد اشتراكات قناة رمضان الرسمية على موقع «يوتيوب» 15 مليون لأنه ممثل وليست لأغنية.

وتابع بيكا، أنه صانع البهجة على وجوه الناس ومطرب المهرجانات الأهم في مصر حاليًا، بالإضافة أنه أفضل من رمضان ويحقق نسب مشاهدات أكثر منه، مضيفًا بيكا: «رمضان بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان توصل الترند ومشاهداته نصها فيك ودي حاجة مش شرعية».

حمو بيكا 15 مليون مشترك على قناته

وتحدى بيكا، رمضان بإنشاء قناة جديدة ونشر أغنية واحدة دون أي إعلانات ممولة عليها، متابعًا أنه سيفوز بعدد الاشتراكات والمشاهدات على رمضان، مؤكدًا أنه لا يمول أي أغاني له مثل رمضان.

أخر أعمال الفنان حمو بيكا

يذكر أن آخر أعمال بيكا مهرجان «مولود مع العفاريت» الذي أطلقه 13 سبتمبر الجاري، من كلمات: الشاعر الفاجر، توزيع: فيجو الدخلاوي.