حمو بيكا يستعد لافتتاح الفرع الثاني من «بيكا ساندوتش»

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، استعداده لافتتاح الفرع الثاني من مطعمه «بيكا ساندوتش»، قائلا «قريباً افتتاح ثاني فرع من مطعم بيكا ساندوتش داخل سيتي بارك 6 أكتوبر، انتظروا أقوى افتتاح قريباً جدا».

افتتاح مطعم حمو بيكا

وافتتح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، منذ أيام، أول فرع لـ «بيكا ساندوتش» في الإسكندرية.

وكان نشر مصمم الجرافيك حمو الرايق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من داخل مطعم حمو بيكا الجديد في الإسكندرية قبل الافتتاح بأيام.

وعلق الرايق قائلا: «فخور أني مصمم لوجو البراند الرهيب ده (بيكا ساندوتش) ومسؤل تصميمات المطعم على السوشيال ميديا وكل الفروع بإذن الله، انتظروا افتتاح أول فروع بيكا ساندوتش يوم 2سبتمبر الكيلو 21 - بنزينة توتال».

ويمتاز تصميم المطعم بوجود صوره بيكا واسمه في كل ركن من أركان المطعم، كما أن منيو الطعام يحمل أسماء المهرجانات التي اشتهر بها بيكا.

حمو بيكا في مسرحية شمسية و4 كراسي

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا مؤخرا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، والتي تعتبر أولى تجاربه التمثيلية.

مسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبدالباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج أشرف عبدالباقي، ويجري عرضها الآن في مدينة الساحل الشمالي.