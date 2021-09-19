رغم خلافهما.. عمر كمال يؤيد هجوم حمو بيكا على شاكوش: «سلم على الناس»

أبدى مغني المهرجانات عمر كمال، تأييده لهجوم مؤدي المهرجانات حمو بيكا على زميلهما حسن شاكوش بشكل غير مباشر، وذلك بعد كتابته ذات النصيحة التي وجهها بيكا لشاكوش، في مقابلته مع الإعلامية أميرة بدر، أمس السبت، في برنامجها «الترابيزة» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

حمو بيكا يوجه نصيحة لـ حسن شاكوش

ووجه بيكا نصيحة لشاكوش، بناء على طلب أميرة بدر، فقال له: «سلم على الناس وأنت طالع، علشان الناس تسلم عليك وأنت نازل»، حيث أعاد عمر كمال كتابة النصيحة نفسها عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، اليوم الأحد، ليعلن بشكل غير مباشر، تأييده لنفس كلام بيكا بحق شاكوش.

عمر كمال في مرمي نيران حمو بيكا

ولم يسلم عمر كمال من هجوم حمو بيكا في الحلقة، حيث اتهم الأخير زميله بأنه من الأصحاب المزيفة، ولن يمكنه التعاون معه فنيا خلال الفترة المقبلة.

حمو بيكا يكشف عن رأيه في أزمة «شاكوش والبحراوي»

وشن بيكا هجوما عنيفا على شاكوش، واصفا إياه بالشخص غير الأصيل، خاصة أنه كان سببا رئيسيا في نجومية الأخير خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن شاكوش أخطأ في حق المطرب رضا البحراوي، في أزمتهما الشهيرة التي حدثت في الساحل الشمالي، ودفعت نقابة المهن الموسيقية، لاتخاذ قرار بسحب ترخيص الغناء من شاكوش لأجل غير مسمى، ووقف المطرب رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين.