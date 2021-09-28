مؤشرات البورصة تتراجع في ختام التعاملات.. والسوقي يخسر 2.8 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجعات جماعية، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5%، بعد إغلاقه عند مستوى 10446.78 نقطة، مع عمليات بيع محلية.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.52%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2709.31 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3640.77 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.54%.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.5%، مغلقًا الجلسة عند 2294.47 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 449.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 39.838 ألف صفقة.

المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» يفشل في الاستقرار

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» فشل في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي، عند 10450 بعد تراجعه اليوم، مع استمرار الأداء السلبي والمتباين للأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو عمليات البيع وجني الأرباح، فيما اتجه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.

ويتوقع عيد، مع استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، أن يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي الثاني عند 10200، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، قرب مستويات الدعم الرئيسية والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10450 وفي حالة اختراقه، يستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 10600 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد تراجع مع استمرار عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، متجها بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2660، وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، التي حققت مكاسبا كبيرة خلال الفترة الماضية، والعودة مرة أخرى إلى الصعود يستهدف «المؤشر السبعيني» مستوى المقاومة الرئيسي 2760 ثم 2830 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 46 سهمًا، فيما انخفض 89 أخرى، واستقر 56 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 35.3 مليون جنيه للأجانب، و28.53 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 63.8 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 698.228 مليار جنيه، بخسائر 2.87 مليار جنيه.