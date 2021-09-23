البورصة تواصل الارتفاع.. ومحلل: المؤشر الرئيسي يستهدف 10700 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاعات جماعية لتواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43%، بعد إغلاقه عند مستوى 10642.02 نقطة، مقارنة مع إغلاقه جلسة أمس عند مستوى 10596.06 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.14%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2763.74 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3722.36 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.42%.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.12%، مغلقًا الجلسة عند 2339.34 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 388.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.122 ألف صفقة.

وقال حسين عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نجح المؤشر الرئيسي «ايجي اكس30» في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 10600، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر واتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية للأسهم.

وبحسب «عيد»، بعدما اخترق المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة الأول 10600، أصبح يستهدف المؤشر اختبار مستويات المقاومة 10700 ثم 10850 نقطة، مشيراً إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستويات المقاومة سوف يتجه المؤشر إلى مستوى الدعم الأول 10600نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يقول عيد أنه نجح أيضاً في الاستمرار في الصعود و إختراق مستويات المقاومة الرئيسية له، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة عند مستويات الدعم الرئيسية للأسهم، الأمر الذي أدى إلى العودة مرة أخرى إلى الصعود والأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

ووفقاً لتوقعات «عيد»، فإن المؤشر السبعيني يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2830 ثم 2860، وفي حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر اختبار مستويات الدعم الرئيسية 2760 ثم مستوى 2730 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 125 سهمًا، فيما انخفض 18 أخرى، واستقر 53 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «المنصورة للدواجن» الارتفاعات بنسبة 19.97%، ليبلغ مستوى 1.916 جنيه، تلاه سهم «شارم دريمز للاستثمار السياحى» بنسبة 19.92% عند سعر 11.68 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» مرتفعًا بنحو 19.34.%، بالغًا مستوى 79.4 جنيه.

فيما جاء سهم «ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 3.94% ليتراجع عند سعر 26 جنيه، تلاه سهم «القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه» بنسبة 3.45% عند مستوى 12 جنيه، وحل ثالثًا سهم «العامة لصناعة الورق - راكتا» بنسبة 1.9% متراجعًا عند مستوى 12.37 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 56.7 مليون جنيه للمصريين، و25.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 82.43 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 709.028 مليار جنيه، بمكاسب 7.989 مليار جنيه.