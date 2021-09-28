توفيق عكاشة يخضع لجراحة لاستئصال مرارته: بها حصوة طولها «سم»

أجرى الإعلامي توفيق عكاشة، فحوصات طبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة، اليوم، بعد خضوعه لرعاية طبية لمدة 48 ساعة تحت إشراف فريق طبي، بقيادة الدكتور محمد عبدالوهاب، المتخصص في زراعة الكبد، لضبط الضغط والسكر، وتمهيدا لإجراء عملية جراحية بعد 48 ساعة لاستئصال المرارة، بحسب تأكيد فريقه الطبي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد المصري، والمتابع للحالة الصحية لتوفيق عكاشة لـ«الوطن»، أنّ عكاشة خضع الفترة السابقة لعلاج أنهى آلام التهابات القناة المرارية والاثنى عشر، والتي كان يشك الفريق الطبي في كونها أوراما، لكن ثبت عكس ذلك، موضحا أنّه سيجري لعكاشة عملية استئصال مرارة نظرا لوجود حصوة تبلغ 1 سم، ولا بد من استئصال المراره بعد 48 ساعة.

توفيق عكاشة يكشف تفاصيل حالته الصحية

كان توفيق عكاشة كشف عن تفاصيل حالته الصحية، بعد أن خرج مؤخرا من مستشفى العلمين بالساحل الشمالي، بعد إجراء الفحصوصات اللازمة لإصابته ببعض الآلام في الاثنى عشر، وأكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوضع الصحي له كما هو ويتحسن قليلا.

وتابع عكاشة، في تصريحات سابقة، أنّ الأطباء قرروا إجراء عملية في العلمين، ولم يتأخروا لحظة في أداء ما يمكن عمله تحت قيادة الدكتور محمد صقر رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى العلمين، لكني لن أتمكن من إجراء أي جراحة إلا بعد زوال الالتهابات الحادة والمزمنة التي أعاني منها، متابعا: «بعد 10 أيام سأجري العملية، وبعد انتهاء الآلام المصاحبة للحصوة في الاثني عشر».

وأضاف: «سأتوجه لعمل أشعة وتحاليل ليتأكد الأطباء من تأثير الالتهابات علي الاثنى عشر، فهناك اشتباه أورام في الاثنى عشر، إلا أنّ ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل وبعد أخذ عينة بالمنظار، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وسأجري عملية في المنصوره تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي في كلية طب المنصورة سابقا وخبير في زراعة الكبد والخاص بالجهاز الهضمي».

ولفت عكاشة إلى أنّه عانى من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام عند دخوله المستشف: «يشكر الناس والمتابعين اللي سألوا عني واهتموا بمتابعة حالتي الصحية، ولسه فاكرني رغم إن بقالي سنتين مبشتغلش ولسه في البيت».

يذكر أنّ الإعلامي توفيق عكاشة، قال في تصريحات سابقة عند دخوله العناية المركزة، إنّه يعاني من التهاب شديد في الأمعاء كلها إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة، واتضح أنّها موجودة منذ فترة ولم يكن يعلم بها، ونقل على أثرها إلى مستشفى العلمين فجر الأربعاء الماضي، وهي المرة الثانية التي دخل فيها إلى المستشفى بعد نقله لها ثالث أيام عيد الأضحى وبقائه بها 4 أيام».

نقل توفيق عكاشة إلى المستشفى في أغسطس الماضي

وكان الإعلامي توفيق عكاشة، نقل إلى المستشفى في أغسطس الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم.