تطورات الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة بعد نقله للعناية المركزة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعاني من التهاب شديد وحاد في الأمعاء كلها، إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها.

وأضاف «عكاشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قد يكون هناك اشتباه أورام في الإثنى عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل، بعد أخذ عينة بالمنظار»، لافتا إلى أنه عانى أمس من حالة هبوط شديد؛ بسبب عدم تناوله الطعام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله ابراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة.