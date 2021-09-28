الهند تعلق الرحلات الدولية لنهاية أكتوبر المقبل

تواصل الحكومة الهندية تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي تتخذها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة الراهنة بسبب تحورات كورونا المختلفة، قررت الحكومة الهندية تمديد تعليق الرحلات الدولية المجدولة حتى 31 أكتوبر المقبل وسط جائحة كورونا.

استمرار رحلات تأمين عودة الرعايا الهنود

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، رغم تلك الإجراءات إلا أن مهمة «فاندي بهارات» والرحلات الأخرى التي أطلقتها وزارة الخارجية الهندية لتأمين عودة الرعايا الهنود حول العالم، ما زالت مستمرة، مضيفة أنه يمكن للأشخاص المؤهلين وفقًا للمعايير الحكومية السفر من الهند وإليها.

الطيران الهندي: القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، بيانًا يفيد بأن هذا القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية الموافق عليها بصفة خاصة الهيئة المنظمة للطيران.

ارتفاع إصابات كورونا في الهند

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و697 ألفا و581 حالة.

تزايد أعداد الوفيات للآلاف

وبحسب قناة (إن.دي.تي.في.) فإن وزارة الصحة الهندية كشفت عن أعداد الوفيات، جرى تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفا و373 حالة.

الصحة الهندية تكشف عن أعداد الحالات النشطة والوفيات

وفيما يتعلق بالحالات النشطة، أفادت الوزارة بأن عدد تلك الحالات يبلغ حاليا 292 ألفا و206 حالات، وأشارت مصادر مسؤولة في الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و958 ألفا وحالتين.​