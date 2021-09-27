«الصحة»: وفيات كورونا في الموجة الرابعة لم تخرج عن التوقعات

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خاصة في الأسبوع الأخير، إذ ارتفعت بنسبة 98.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، موضحة أن الوفيات تُحسب كنسب، وليس كأرقام فقط، موضحة أن ارتفاع أعداد الإصابات بدأ من مطلع سبتمبر الجاري، ومن ثم توقعنا أن زيادة معدل الوفيات يعقب ذلك بنحو أسبوعين.

معدل الوفيات لم يخرج عن المتوقع المرصود

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه حال مقارنة المنحنى الوبائي في أي دولة بالعالم سنلمس أن منحنى الإصابات يسبق الوفيات، «الوفيات تتأخر نوعًا ما عن الإصابات سواء كانت صعودًا أو هبوطًا»، مؤكدة في الوقت ذاته أن معدل الوفيات لم يخرج عن سياق التوقعات المرصودة مسبقًا في حسابات الموجة الرابعة.

شراسة الموجة الرابعة لم تخرج عن المتوقع

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أنه لم يثبت أن الموجة الرابعة في شراستها كانت خارج التوقعات حتى بالنسبة لحالات المستشفيات، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس مع الحرص الشديد على التطعيم وأخذ اللقاح، «لو قولنا عدد سكان مصر 100 مليون، فهناك 20 مليون منهم، هم الفئات الأكثر عرضة للوفاة بسبب التداعيات الخاصة بعد الإصابة بكورونا».

نحتاج تقليل منحنى الوفيات خلال الفترة المقبلة

وتابعت الدكتورة نهى عاصم: «صحيح الهرم السكاني بتاع مصر يغلب عليه المكون الشبابي مقارنة بدول الخارج، لكن تبقى نسبة تمثل 20 مليون مواطن يعانون من تقدم في السن أو الأمراض المزمنة، وهم أكثر عرضة للوفاة حال الإصابة»، معربة عن أمنيتها بأن يتم التمكن من تغطية هذه الفئة بالكامل بلقاحات كورونا خلال الفترة القادمة من أجل تقليل أعداد الوفيات في أقرب وقت، «إحنا عاوزين كيرف الوفيات يقل».