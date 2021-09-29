ألمانيا تتخوف من مخاطر «الإسلام السياسي»: تسيطر على دور العبادة

تزايد خطر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة في أوروبا، إذ حذرت الاستخبارت الألمانية بشكل متزايد من مخاطر «الإسلام السياسي» كتنظيم الإخوان، مؤكدة أن هذه التيارات حاولت التسلل بشكل دائم إلى المجتمعات لإقامة مجتمع مواز، وباتت تخترق النظام الديمقراطي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية على موقع «يوتيوب».

الإخوان تسيطر على دور العبادة الإسلامية في ألمانيا

وأوضح التقرير، أن ألمانيا ترى أن الجماعة الإرهابية استغلت المنظمات والجمعيات الإسلامية من أجل التقرب من الأحزاب السياسية الألمانية، وقاموا باستغلال دور العبادة كمسجد «ميونيخ»، إذ تأسست جماعة الإخوان في ألمانيا منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وهي تسيطر بشكل شبه كامل على دور العبادة الإسلامية والجمعيات الاجتماعية والثقافية.

وأشار التقرير، إلى أن مسجد «ميونخ» ارتبط اسمه بشبهات وصلات بالتطرف والإرهاب وأصبح داعم لتيارت الإسلام السياسي داخل ألمانيا، لذا حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في العام الماضي من خطورة موقف الإخوان وتهديده للمجتمعات، إذ أن جماعة الإخوان هرمية بشكل صارم، وتعتمد على النخب، موضحًا أن التنظيم يبحث على وجه التحديد عن أشخاص مدربين أكاديميا ولديهم الفكر المناسب، وغالبا ما تكون لديهم مهارات بلاغية فوق المتوسطة.

أوضح أن الخبراء يرون أن هذه المهارات التي يحرص التنظيم على تجنيد من يمتلكونها، تشكل خطرا كبيرا، رغم أن أعضاءه لا يعلنون انتمائهم له بشكل رسمي، فإنهم قادرين بفضل هذه المهارات، على أن يظهروا كمحاورين جيدين وجديرين بالثقة، مما يسهل عليهم نشر أفكارهم.