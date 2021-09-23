مؤسس قناة «الوعي نور»: لجان الإخوان تهددنا بالقتل

استضاف برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء الخميس، كلًا من الباحث واليوتيوبر محمد نور صاحب قناة «الوعي نور»، والباحث السياسي أحمد مبارك صاحب قناة «قوة مصر»، لمناقشة قضية الوعي والرد على الشائعات.

«نور»: نرد على الشائعات بطريقة «الهجمة المرتدة»

وقال «نور»، إنه أنشأ القناة منذ سنتين للرد على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها مصر، موضحًا أنه يتابع الإعلام المعادي، ويعمل على مواجهة الشائعات والأكاذيب، إضافة إلى الهجوم على الإعلام المعادي بطريقة «الهجمة المرتدة».

وشدد صاحب قناة «الوعي نور» على أنهم عندما يظهرون على «يوتيوب» ويحققون نجاحًا تُخصص لهم جماعة الإخوان الإرهابية لجانًا لكي تهاجمهم، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى التهديدات بالقتل من حسابات في الخارج، والبعض يصفهم بأنهم «طبالين».

من جانبه، قال الباحث السياسي أحمد مبارك صاحب قناة «قوة مصر»، إن مصر في الفترة الأخيرة تتعرض لحملات هجومية ممنهجة، ولا يوجد دولة تختلف معنا لديها القدرة على الدخول في حرب مباشرة مع مصر، ولذلك يلجأون إلى الهجوم الإعلامي العنيف عليها، وهناك إعلام غربي موجه ومأجور ضد دولتنا، ولذلك فكرت في إنشاء قناة للرد على الأكاذيب.

«مبارك»: أنتقي موضوعاتي بناء على معيارين

وأوضح «مبارك»، أنه ينتقي موضوعاته بناء على معيارين، الأول هو الأكاذيب التي ينشرها الإعلام المعادي، والأمر الثاني هو الموضوعات التي يرغب الناس في سماعها، لافتًا إلى أنهم يتعرضون لهجوم شديد من لجان جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ويحاولون أن يخترقوا صفحاتهم.

وأشار إلى أنه يصور في المنزل بكاميرا واحدة فقط، ويختار في بعض الأوقات أخبارًا لا يهتم بها الإعلام ولا يوجد تسليط الضوء عليها، ثم يبدأ في مذاكرة الموضوع ويكتب «سكريبت» للحلقة قبل أن يقدمها للجماهير.