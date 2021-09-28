فوائد خدمة المدفوعات اللاتلامسية على المحمول بعد ترخيصها من «المركزي»

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إن الدولة تسعى إلى التحول الرقمي، وخاصة في مجال المدفوعات، من خلال الحكومة أو البنك المركزي، وتقليل التعامل بالكاش، وفي هذا الإطار أعلن البنك المركزي قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وهذا له العديد من المزايا والإيجابيات، أولها تقليل استخدام «البنكنوت» أو «الكاش»، وتقليل استخدام الماكينات الصغيرة التي يدخل فيها كروت الـ«ATM» وتقليل الفترة الزمنية التي تجري خلالها المعاملات.

توفير بنية معلوماتية آمنة

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمة آمنة ومقترنة بأجهزة الهاتف المحمول، ولها بنية معلوماتية لها قدر عال من الأمان، والبنك المركزي يرصد أي اختراقات، تحدث عليه لأنه لديه رغبة كبيرة في نجاح هذه الآلية، وأن تستمر المبادرة، لأنها لها العديد من المزايا، إضافة إلى أنها تقلل تبادل كروت الـ«ATM»، التي قد تنقل الأوبئة والأمراض من شخص لآخر.

مواكبة التطور العالمي

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، أن مصر لا يجب أن تتخلف عما يحدث من تطور على المستوى الدولي من تحول رقمي، والبنك المركزي بدأ في منح التراخيص لهذه الخدمة، وسيجرى تداولها تباعًا، وعلى كل المواطنين الراغبين في استخدام الخدمة تحميل التطبيق، مضيفًا: «أتصور أن هذا سيتم خلال أسبوعين، وسيوفر للمواطنين طريقة للبيع والشراء بعيدًا عن الكاشير، ما يوفر آلية جيدة يستفيد منها المجتمع كله».

كان البنك المركزي المصري، أعلن يوم الأحد الماضي، الموافقة على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي.