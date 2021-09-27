خبير اقتصادي: مليار عملية دفع إلكترونية في العام المالي 2020/2021

قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتوجه إلى ما يعرف بـ«الشمول المالي»، لتسهيل المعاملات الإلكترونية، وتقليل مسألة التعامل بالأموال واستبدالها بالبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة لقبول المدفوعات اللا تلامسية، تهدف إلى إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول وربطه بالحسابات البنكية الخاصة بالتاجر، وبمجرد وضع الفيزا على التطبيق تُسحب قيمة المشتروات.

إطلاق تطبيق على الهاتف وربطه بالحسابات البنكية الخاصة بالتاجر

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة توفر للتاجر شراء ماكينة لسحب الأموال والتي يستخدمها الـ«كاشير»، وهذا يسهل الكثير في المعاملات، ويسهل كثيرًا في مسألة التحول للشمول المالي، لأن كل جهاز في متجر أو شركة من أجهزة سحب الأموال يُطلق عليه نقطة البيع الإلكتروني، «لو افترضنا وجود 100 ألف نقطة بيع إلكتروني، فإن استخدام تطبيقات المحمول يزيد من عدد نقاط البيع الإلكترونية، لأنها سهلة الاستخدام، ولا تحتاج إلى صيانة وتتم من خلال الهاتف المحمول فقط، وهذا يزيد من حركة الأموال إلكترونيًا».

خبير اقتصادي: إجراء أكثر من مليار عملية إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في العام المالي 2020/2021 جرى أكثر من مليار عملية إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه، وهذا أعلى من العام السابق بنسبة 35%، موضحا أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، سوف تتضاعف هذه القيمة وقد تصل إلى ملياري عملية، موضحًا أن المواطن نفسه سيحصل على العديد من الفوائد، أولها أنه لن يتحرك ومعه أموال نقدية كثيرة فيتعرض للسرقة، أو ضياع الأموال، إضافة إلى إثبات كل التعاملات المالية، حتى لو ضاعت كل الفواتير.

وأشار إلى أن المواطن حال ضياع الكارت الذكي الخاص به يمكنه الإبلاغ عنه ووقفه، ولا يوجد حد أقصى للتعامل من خلال هذه الطريقة، إلا إذا وضعتها البنوك.