انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.. «زعتر» رئيسا

انعقدت اليوم الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري، للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور عدد من الشركات، ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، وأعضاء الاتحاد.

وتضمنت فعاليات الاجتماع انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد، والمكون من 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، و3 أعضاء ممثلين عن مقدمي الخدمة، إضافة إلى عنصر نسائي.

وأعقب اجتماع الجمعية التأسيسية، أول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب لاختيار رئيس المجلس من شركات التمويل الاستهلاكي، ونائب الرئيس من الشركات مقدمي الخدمة.

وفاز بمقعد رئاسة المجلس سعيد علي زعتر، وهشام محمد أبو الدهب، بمنصب نائب الرئيس، وضم تشكيل المجلس كل من أسامة فريد وأحمد أسامة أيمن محمدين وعلاء مرسي وياسمين هلال.

تفعيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي

وعبر سعيد علي زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عن سعادته بتفعيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، أنني اعتبر انتخابي كرئيس مجلس إدارة الاتحاد تكليفا وجزءا من مسؤولية عن سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

وأكد «زعتر» أنه يسعى خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع أعضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور الاتحاد، وعقد جلسات حوارية مع الشركات المقيدة لمناقشة احتياجات الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، ومناقشة آليات تطور سوق التمويل الاستهلاكي المصري، إيمانا بأن الاتحاد سيجمع كل القائمين على نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأضاف: «برغم المنافسة روح التعاون دائما موجودة لأن هدفنا جميعا في النهاية هو تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي بشكل عام وقد تشرفت بالتعامل مع القائمين على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية، ونسعى جميعا لاستمرار التعاون من خلال الاتحاد».

27 شركة تحصل على ترخيص من الرقابة المالية

وانضمت 27 شركة، وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة، وتم إصدار النظام الأساسي للاتحاد وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4 أبريل 2020.