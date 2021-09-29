بطل «أرجع لي قبلاتي»: شعبيتي في مصر فاجأتني.. وسأزيّن إفطاري بالطعمية

قال الفنان الهندي كاران كوندرا، إنّه تفاجأ بشعبيته في مصر خلال زيارته لها، وبعرض مسلسله «أرجع لي قبلاتي» على قناة مصرية، مازحا: «تعجبت من صوت الدوبلاج الذي لم يكن مقاربا لصوتي نهائيا، وأحببت اهتمام المصريين بالأعمال الهندية في الدراما والسينما، وسعدت كثيرا لوجود جمهور عربي يعرفني، وكنت في دبي قبل زيارتي لمصر، وشعرت بسعادة كبيرة هنا».

كوندرا: سعدت لوجود جمهور عربي يعرفني

وأضاف كاران لـ«الوطن»: «تفاجأت حينما وجدت في شوارع مصر المسجد والكنيسة جنبا إلى جنب، وتعجبت من مشهد الحجاب لجميع الفتيات لكن اعتدت مشاهدته، خاصة أنّ الحجاب المصري للفتيات مميز بخلاف البلاد العربية الأخرى، وكذلك بخلاف شقيقاتي المسلمات من الهنود، ولم أشعر بالغربة قط بسبب تشابه الشوارع والأماكن بجانب العادات والتقاليد».

وتابع الفنان الهندي: «كنت أشعر أنّني في مومباي، لو كنت أعلم ذلك كنت جعلت زيارتي أطول من ذلك، فعدة أيام لم تكفِ لزيارة مصر، وأنوي العودة مرة أخرى وسيكون في برنامجي عدة محافظات من بينها الأقصر».

بطل «أرجع لي قبلاتي»: مصر بلد الحضارات

وتابع كاران كوندرا: «أهتم كثيرا بالحضارات، وبالفعل أيقنت أنّ مصر بلد الحضارات، المرشدة الخاصة بي أرشدتني لكثير من الأماكن الحضارية التي استطاعت خطف قلبي وعقلي، أحببت الأهرامات للغاية وشوارع القاهرة القديمة، استمتعت بالطعام المصري للغاية، وأعجبنتي الكفتة والكباب والمحشي والطعمية والفول، وأعتقد أنّ الطعمية أصبحت إفطاري المفضل».

وأردف: «أتمنى المشاركة في السينما والدراما المصرية، وإن جاءت لي فرصة للعيش في مصر فلن أتردد، وسأزيّن قائمة إفطاري يوميا بالطعمية»، متابعا: «لم أجامل قط، فمصر أصبحت من أفضل البلاد بالنسبة لي ومقربة من قلبي بكل شيء فيها وأحببتها».