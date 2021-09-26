«شاروخان قنا» يتحدى شاروخان الهند.. بيتكلم هندي ومعاه الحزام الأسود

مشاهدته للأفلام الهندية من بطولة أميتاب باتشان، وشاروخان، كانت كفيلة بأن يتأثر بنجمي السينما الهندية، حتى أنه حفظ الكلام والجمل الهندية بل وحفظ مشاهد كاملة من أفلامهما، رغم عدم إجادته القراءة والكتابة، كما أن حصوله على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه، جعله يقلد الحركات الهندية، ويعتبر نفسه «شاروخان قنا».

«الوطن»، نقلت قصة الكابتن سمير عدلي محمد، 40 عاما، مع اللغة الهندية وتحدثه بطلاقة لها وممارسة الحركات التي ينفذها الفنانان الهنديان شاروخان وأميتاب باتشان.

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يقول، سمير عدلي، إنه منذ الصغر وهو يشاهد الأفلام الهندية وخاصة أفلام الفنان العالمي أميتاب باتشان، ومن بعده الفنان شاروخان، مردفا «أنا شاروخان قنا»، لافتا، إلى أنه بعد سنوات من مشاهدة الأفلام الهندية لنجميه المفضلين، ومع التكرار، تمكن من حفظ كلمات وجمل باللغة الهندية.

وتابع، أنه بعد ذلك مارس لعبة الكارتيه حتى أتقنها، وحصل على الحزام الأسود من نادي الشبان المسلمين بنجع حمادي بمحافظة قنا، لافتا إلى أن ذلك ساعده في تنفيذ حركات الأفلام الهندية التي يشاهدها.

أنفذ الحركات الهندية في الزراعات

وأشار «عدلي»، إلى أنه كان يذهب في الزراعات لتقليد حركات شاروخان وأميتاب بتشان مع ترديد اللغة الهندية، لافتا إلى أنه كان يمثل مشاهد كاملة من الأفلام الهندية، موضحا أنه إلى الآن يشاهد الأفلام الهندية وخاصة القديمة التي بها حركات قتالية، ويداوم على حفظها وتنفيذها على الواقع في المناطق الزراعية في قريته.

شاروخان قنا: نفسي أفتح مركز لتعليم الكاراتيه

وأضاف «شاروخان قنا»، أن حلمه أن يفتتح مركزا لتعليم فنون الكارتيه في قرية «فاو بحري» مسقط رأسه، مطالبا المسؤولين بتطوير مركز شاب القرية وإدخال فنون اللعبة لتعليمها لشباب القرية.