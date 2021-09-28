الكرة في حياة عبد الناصر.. أسس الاتحاد الأفريقي ونظم مباراة قمة لتسليح الجيش

كثيرة هي الصفحات المضيئة في تاريخ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتتعدد ما بين اجتماعية واقتصادية وثقافية وحتى دينية، فضلا عن شهرته السياسية، لكن هناك صفحة أخرى في حياة «ناصر» قلما يعرفها أحد، وهي عشقه لكرة القدم ومواقفه المختلفة معها، وأي نادي كان يشجعه الزعيم الخالد.

عبد الناصر يلعب الكرة مع أبنائه في المنزل

اهتمامات عبد الناصر الكروية، كشفها ظهوره في مقطع فيديو نادر، وهو يلعب كرة القدم مع أبنائه في حديقة المنزل بمنشية البكري في مصر الجديدة، لكن هذا ليس كل الأمر.

«ناصر» يؤسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

اهتمام عبد الناصر بتوطيد علاقة مصر بالدول الإفريقية، بجانب إيمانه بدور الرياضة في تقارب الشعوب، نتج عنه تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإقامة أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية، إذ لُعبت أول نسخة لها في فبراير 1957 بالخرطوم، بمشاركة 3 منتخبات فقط هي «مصر، السودان، وإثيوبيا»، وفازت بها مصر.

ويرجع الفضل في إقامة أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية إلى تكليف «ناصر» للمسؤولين عن الكرة في مصر، بالاهتمام الأفريقي لتعميق العلاقات، ما نتج عنه اجتماعًا في البرتغال بين الجانب المصري الرياضي، ممثلا في عبد العزيز سالم، محمد لطيف ويوسف محمد، ومن السودان عبد الرحيم شداد، بدوي محمد وعبد الحليم محمد، ووليم فيل الجنوب أفريقي، لتوضع الخطة لإنشاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فبراير عام 1957 ويترأسه عبد العزيز سالم.

مباراة كرة بين الأهلي والزمالك لتسليح الجيش بحضور «ناصر»

وشهد يوم الجمعة 21 أكتوبر 1955، حضور ناصر، مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك على ملعب الفريق الأحمر، وكانت مباراة تنافسية من نوع خاص، حيث لعبها الفريقان لصالح تسليح الجيش، وتبرع لاعبو الفريقين بمبلغ مالي لصالح جيش مصر، إذ حضر اللقاء المنتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق نحو 20 ألف متفرج، وحققت المباراة 2576 جنيهًا من مبيعات التذاكر، ذهب منها 1216 جنيهًا لصالح الجيش.

جمال عبد الناصر رئيسا شرفيا للنادي الأهلي

وبعد المباراة بعام واحد، وفي يناير 1956، قبل جمال عبدالناصر الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، تقديرًا لدور الفريق الأحمر في مساندة الثورة ومواقفه في العدوان الثلاثي، وفتح مقره لتدريب الفدائيين وقتها، فيما ذكر الكاتب رشاد كامل في كتابه «عبد الناصر الذي لا تعرفه»، مؤكدا أن «ناصر» شجع الأهلي في السر، وكان منزله يعيش حالة من الفرحة عند فوز الأهلي، إلا أنه لم يكن يعلن عن ذلك ليظل رئيسًا لكل المصريين، وذلك على لسان منير حافظ، الرجل الثاني بمكتب معلومات جمال عبدالناصر.

أما الكاتب خالد توحيد، فذكر في كتابه «حكاية الدوري.. نصف قرن من الكرة والسياسة»، أن «ناصر» لم يكن شغوفًا بالكرة، وليس له انتماء لأي نادٍ سواء الأهلي أو الزمالك، إلا أنه لم يكن يتأخر في تلبية أي مطالب تخص كرة القدم والرياضة بشأن عام، بحسب حديث النائب محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس جمال عبد الناصر.