تعرف على مواعيد العمل في متحف جمال عبدالناصر وأسعار التذاكر بعد العيد

ما زال الحديث موصولا اليوم عن ذكرى ثورة يوليو، والرئيس جمال عبدالناصر، حيث احتفلت الأوساط الرسمية والشعبية مصر أمس بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو 1952، حيث اعتاد البعض زيارة ضريح الرئيس الراحل أو زيارة متحف جمال عبدالناصر تقديرا لدوره في قيام الثورة والإسهام في بناء مصر الحديثة قبل 60 عاما.

ويستأنف متحف جمال عبدالناصر، عمله غدا الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وأضافت سهى حسني مديرة المتحف لـ«الوطن»: يعود متحف الرئيس جمال عبدالناصر للعمل ابتداء من غد الأحد 25 يوليو، من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر، على أن يبدأ في استقبال الجمهور من العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر، مشيرة إلى أن الإجازة الجمعة والاثنين أسبوعيا.

أسعار تذاكر دخول متحف جمال عبدالناصر:

حددت وزارة الثقافة أسعار تذاكر دخول المتحف 10 جنيهات لـ المصريين و20 جنيها لـ الأجانب و5 جنيهات للطلاب المصريين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمنع من انتشار فيروس كورونا.

وزيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، الكائن بمنشية البكري، أحد الطقوس التي يميل محبو عبدالناصر لتأديتها بشكل مكثف، في ثلاث مناسبات ترتبط باسم عبدالناصر، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذكرى ميلاد الزعيم في 15 يناير، و28 سبتمبر ذكرى رحيله.

ويضم متحف الزعيم جمال عبدالناصر (بيته) الكائن في منشية البكري، في دوره الأول مكتب الرئيس و2 صالون، وقاعة المقتنيات والأوسمة، وفي الدور الثاني مقر الأسرة ومكتبة، وغرفة المعيشة وسفرة وينقسم سيناريو العرض المتحفي إلى ثلاثة مسارات، الأول هو المكان متمثلا في البيت وأثارثه لإعطاء صورة كاملة للزائر عن طبيعة الحياة بداخله، والمسار الثاني حكاية شعب ويعتمد على التأريخ لحياة الرئيس والأحداث التي شهدها ومنعها، وينهي المسار بمشهد الجنازة، والمسار الثالث قاعة مقتنيات الرئيس كالأوسمة والنياشين والخطابات والأحداث المرتبطة بها.