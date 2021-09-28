وكيل «إسكان» النواب: لم يتقدم أحد للحصول على رخصة منذ إعلان اشتراطات البناء الجديدة

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بمراجعة تطبيق اشتراطات البناء الجديدة التي أصدرتها، مؤكدا أنه لم يتقدم أحد للحصول على رخصة بناء منذ إعلان الاشتراطات الجديدة، ولابد أن تكون أي قوانين أو قرارات قابلة للتنفيذ حتى تحقق الهدف منها.

أزمة الإيجار القديم

وفيما يتعلق بمشكلة الإيجار القديم، قال لـ«الوطن»، إن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر لا يتجاوز الـ3 ملايين وحدة، وليس 10 ملايين، كما يردد البعض، وغير معروف منها السكني أو غير السكني، خاصة مع التحول المخالف من سكني إلى غير سكني والعكس، ولكن النسبة العالمية 88% سكني إلى 12% غير سكني، وعندما يتم تطبيقها على مصر يصبح حوالي 2 مليون و600 سكني و400 ألف غير سكني، وهناك في السكني أو وحدات الإيجار القديم وحدات مغلقة وهذه وحدات غير مستغلة ويمكن تحريريها أو ردها إلى المالك فورا.

هناك وحدات إيجار قديم حتى الآن بقيمة 2 جنيه

وأوضح منصور، أن هناك وحدات إيجار قديم حتى الآن بقيمة 2 جنيه أو 2 جنيه و40 قرش فقط، وحتى الآن وهي أرقام موجودة بالفعل، ولا يستطيع الملاك زيادة القيمة ولا استرداد الوحدة، كما أنه لا يوجد تفريق بين المغلق وغير المغلق، وبين السكني وغير السكني عند التطبيق حتى الآن، ولكن مع القانون الجديد سيتم تحديد ذلك.

بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد

وأشار إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن مؤخرا يسعى الطرفان للبحث عن حلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم مشروعات الاقتراحات من النواب والأحزاب هو فترة انتقالية، ويتم خلالها زيادة سنوية، ولكن السؤال والنقاش هو كم تكون مدة الفقرة الانتقالية؟ البعض يرى انها يجب أن تكون من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والبعض الآخر يرى من 7 إلى 10 سنوات، وكم يبلغ حجم الزيادة؟ وهل يشكل عمر العقار وموقعه الجغرافي فارقا؟ وهذا هو ما يتم النقاش حوله للتوصل الى حل عادل يرضي الطرفين.