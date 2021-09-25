ثغرات عقد الإيجار القديم.. «الأجرة والنظافة» وسيلة الملاك للفسخ

ينتظر الملايين من الشعب، مناقشة قانون الإيجار القديم، في دور الانعقاد المقبل بعد أيام قليلة، ويعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة في المجتمع والمنتظر مناقشتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع حالة الرواج التي يشهدها الشارع الفترة الأخيرة حول احتمالية مناقشة قانون الإيجار القديم والخروج بصيغة قانونية متوازنة ترضي الأطراف، وليس طرف على حساب طرف آخر.

قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان

ويبدو أنّ قانون الإيجار القديم، دخل في دائرة ضوء مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، حيث قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون يتعلق بقانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين.

وبعيدًا عن احتمالية مناقشة القانون في دور الانعقاد المقبل، فإن هناك عددًا من الثغرات في قانون الإيجار القديم الحالي، يمكن استفادة مالك العقار منها من أجل فسخ العقد مع المستأجر.

ثغرات عقد الإيجار القديم

وحول ثغرات الإيجار القديم لفسخ العقد، قال الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يوجد عدد من الثغرات، يستطيع مالك الإيجار القديم اللجوء إليها لفسخ التعاقد بالقانون.

وأضاف رمضان أن تغيير المستأجر من معالم العقار، سواء بإزالة أو إضافة حوائط أو أرضيات أو منافع، أو أضاف أي جزء للبناء أو قام بأي أعمال حفر أو تكسير للأرضيات أو الحوائط، يعد من الثغرات التي تؤدي لفسخ عقد الإيجار القديم، وكذلك حال وضع المستأجر آلات أو معدات من شأنها التأثير على سلامة المبنى في العقار المستأجر لما تمثله من حمل زائد على أسقف وحوائط العقار.

إساءة الاستخدام من ثغرات فسخ عقد الإيجار القديم

واستكمل أستاذ القانون أن من ثغرات عقد الإيجار القديم لفسخه، إذا أساء المستأجر استخدام العقار المستأجُر، كما هو الحال في حالة ترك المستأجر المياه مفتوحة لفترات طويلة فتسربت لحوائط العقار وأساساته، بما يؤثر على سلامة البناء ويعرض حياة قاطنيه للخطر، أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة بما يعرض سلامة قاطني العقار للخطر، وحال إهمال المستأجر لنظافة وصيانة العقار، وترتب على ذلك انبعاث روائح كريهة أو تكوين مصادر تلوث من شأنها نشر الأوبئة والأمراض في العقار المستأجر.

أجرة العقار ثغرة لفسخ عقد الإيجار القديم

وأشار، إلى أنّ أجرة العقار، يمكن التعامل بها كثغرة من ثغرات الإيجار القديم لفسخ العقد، حيث إن إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية للعقار المستأجر للمدة التي نص العقد على اعتبارها سببا لفسخ العقد، وفي حالة رفض المؤجر استلام القيمة الإيجارية، يجب على المستأجر إثباتًا لحسن نيته إيداع القيمة الإيجارية خزانة المحكمة المختصة، وتوجيه إنذار للمؤجر بذلك، والتنبيه عليه بالتوجه لخزينة المحكمة لاستلامها.

وتابع: ومن ثغرات فسخ العقد، أنه إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر بما يخالف النظام العام والآداب العامة، كما في حالة استخدام العقار المستأجر لأعمال الفجر والفسوق، أو اذا أجر المستأجر العقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك.