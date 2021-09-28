تفاصيل إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للسائحين فور وصولهم مصر

كشفت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، تفاصيل خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين، إذ ذكرت أن السائحين يستقبلون رسائل نصية على هواتفهم المحمولة فور وصولهم إلى مصر من أجل توفير سبل الراحة والأمان لهم، وهذه الخدمة للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بالوزارة، للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

الخدمات النصية دعاية من أجل دعم القطاع السياحي

وأضافت «بهجت»، أن فكرة الرسائل النصية المقدمة للسائحين تهدف إلى التواصل مع السائح، وإعلامه بالخدمات التي توفرها الوزارة، وكذلك خدمات الطوارئ، فالخدمة النصية تحتوي على أكثر من لغة، موضحة في الوقت ذاته أنه يُجرى عرض مختلف الخدمات للسائح في هذه الرسائل، مثل الفنادق القريبة والمستشفيات وأماكن الترفيه وغيرها من احتياجات السائح، معتبرة في الوقت ذاته أن الخدمات النصية تعتبر نوعًا من الدعاية لوزارة السياحة لدعم القطاع السياحي.

الخدمة متاحة 24 ساعة

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن القائمين على خدمة الرسائل النصين يتم تدريبهم على التعامل بحرفية مع الشكاوى وخدمات السائح، إذ إن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة، ويتم الرد على شكاوى السائحين، وحال عدم الاختصاص تُحول الشكوى إلى الجهات المختصة للبت فيها، حفاظا على راحة السائحين، وسمعة القطاع السياحي المصري، وتم إعداد تلك الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات المحمول المصرية.

وأوضحت أنه يتم إرسال رسائل نصية للسائح، تتضمن الأرقام الخاصة بالإسعاف أو الشرطة في حال أراد استخدامها، «الرسائل تصل السائح بعدة لغات وعليه اختيار اللغة المراد التعامل بها، كما تم تخصيص خط ساخن منذ إطلاق جائحة فيروس كوورنا»، مؤكدة أنه تم إطلاق اللغتين الروسية والأوكرانية بعد أن كان باللغتين العربية والإنجليزية فقط، «أغلب الاستفسارات التي تلقيناها خاصة بالبي سي آر وجائحة كورونا أو سوء الخدمة في مكان معين».