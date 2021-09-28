هبة قطب: لا خطورة من الجرعات الصغيرة للمنشطات الجنسية

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري طب الصحة الجنسية والاستشارات الزوجية والأسرية، ليس كل الرجال في حاجة لمنشطات جنسية قطعا، كون الله عز وجل يخلق البشر طبيعيين، لكن البعض يتجه لأدوات وأشياء ليس لها علاقة بالعلم أو الطب، «الناس بتتصور أنها لما تأخذ المنشطات الجنسية الموضوع هيبقى واو، والدنيا هتبقى مختلفة تمامًا، في حين إنه ممكن يوصل للي بيوصله بالمنشطات الجنسية بدونها».

الكفاءة الجنسية في الشخص قد تكون عالية دون منشطات

وأضافت «قطب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن الشخص قد يكون مصابا بشكل طبي مؤثر على الكفاءة الجنسية، وعندما يتناول تلك المنشطات الجنسية، تُصبح الإصابة الأساسية «مخفية» ولا يلاحظها، رغم أنه حال معالجة هذه الإصابة، قد تكون كفاءته الجنسية بدون أي منشطات جيدة.

ليس هناك مخاطر من تناول جرعات صغيرة من المنشطات الجنسية

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية، إلى أن المنشطات الجنسية، قد تُعطي للشخص كفاءة كاذبة أعلى، فيدمن هذه الكفاءة العالية، وهذا سيسبب خطر عليه، لأنه في وقت ما، سيتوقف عن تلك المنشطات لما فيها خطورة من استخدامها على مشاكل في القلب والرئتين، موضحة أنه ليس هناك مخاطر من تناول جرعات صغيرة من المنشطات الجنسية بدون استشارة الطبيب، «المشكلة لما يزود في استخدامها».

المنشطات الجنسية قد تتسبب في الدخول للرعاية المركزة

وأشارت إلى أن أحد الزملاء منذ نحو 10 سنوات، أجرى بحثا عن الحالات التي تدخل الرعاية المركزة في مستشفيات جامعة القاهرة، ووجد أن 60% من الحالات التي دخلت في العام الذي أجرى فيه البحث، كان بسبب جرعات زائدة من المنشطات الجنسية، «ده الخوف بقى، لأن جسم الإنسان لو فيه جرعة بيجيب معاه نتيجة، بعد شوية مش هتجيب، فهيزود بدون ما يرجع للطبيب، ويضاعفها مرة واثنين وثلاثة».

تأثير فيروس كورونا على الحالة الجنسية

وعن تأثير الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» على الأداء الجنسي، أوضحت أنها تتابع الأبحاث بشكل مستمر، وليس هناك بحث علمي يؤخذ في الاعتبار، يتحدث عن هذه المشكلة بشكل مباشر، «ممكن يحصل بشكل غير مباشر، يعني لو الفيروس ترك بعض التجلطات البسيطة، خاصة في المناطق التي تمد الأعضاء الجنسية بالدماء، قد تؤثر على الأداء الجنسي، كما أن القلب والرئة تتأثر بكورونا، والقلب يضخ الدماء للجهاز التناسلي»